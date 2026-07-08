Borse europee accentuano i cali con Trump che afferma che il cessate con l'Iran è finito

(Teleborsa) - Le Borse europee peggiorano bruscamente a metà mattina
dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ha dichiarato che il cessate il fuoco provvisorio con l'Iran è terminato
. "Per quanto mi riguarda, penso che sia finito - ha affermato ad Ankara, seduto accanto al segretario generale della NATO Mark Rutte - Per quanto mi riguarda, è solo una perdita di tempo".
Gli eventi delle ultime 24 ore avevano già messo in discussione la fragile tregua
tra Stati Uniti e Iran e offuscato le prospettive di una pace duratura in Medio Oriente. In particolare, sono state colpite tre navi nell'arco di 24 ore, tra cui una metaniera qatariota, una petroliera saudita e un'altra petroliera raggiunta da un drone. Gli Stati Uniti hanno, per risposta
, colpito 80 obiettivi in territorio iraniano, mentre le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno colpito siti militari USA in Bahrein e Kuwait.
Sul fronte politico
, in Francia
Marine Le Pen ha annunciato
ieri sera che si candiderà alle elezioni presidenziali e che ricorrerà alla Corte di Cassazione dopo la conferma in appello della condanna, mentre nel Regno Unito Nigel Farage si è dimesso da membro del Parlamento, innescando un'elezione suppletiva nel suo collegio.
Sul fronte geopolitico
, si è aperto il secondo e ultimo giorno del vertice NATO ad Ankara
, in Turchia. Donald Trump e gli altri leader dell'Alleanza discuteranno di argomenti che spaziano dall'Iran al sostegno dell'Ucraina e alla spesa europea per la difesa. Dopo la sessione plenaria di questa mattina, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy avrà un incontro bilaterale con Trump, probabilmente rinnovando la richiesta di aiuto da parte degli Stati Uniti per la fornitura dei sistemi di difesa aerea Patriot.
Tra gli appuntamenti della giornata
, stasera alle 20 (ora italiana) saranno pubblicati i verbali della riunione di giugno della Federal Reserve
, con gli operatori che cercano indicazioni sull'orientamento e sul tono dei responsabili della politica monetaria della banca centrale.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,141. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,56%. Pioggia di acquisti sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 5,33%.
Pesante l'aumento dello spread
, che si attesta a +81 punti base, con un deciso aumento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 3,86%. Tra i mercati del Vecchio Continente
crolla Francoforte
, con una flessione dell'1,97%, vendite su Londra
, che registra un ribasso dell'1,31%, e vendite a piene mani su Parigi
, che soffre un decremento dell'1,76%.
Giornata "no" per la Borsa italiana
, in flessione dell'1,26% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.405 punti. In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,75%); come pure, pesante il FTSE Italia Star
(-1,95%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo ENI
(+3,73%), Saipem
(+3,52%), Tenaris
(+3,03%) e Snam
(+0,80%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -5,17%. Pessima performance per Stellantis
, che registra un ribasso del 4,49%. Sessione nera per Fincantieri
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,04%. Seduta negativa per Amplifon
, che mostra una perdita del 3,15%. Unico performer
tra le azioni del FTSE MidCap è D'Amico
, che ottiene un incremento dello 0,69%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ariston Holding
, che ottiene -3,79%. Sotto pressione BFF Bank
, che accusa un calo del 3,62%. Scivola Webuild
, con un netto svantaggio del 3,51%. In rosso Safilo
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,43%.