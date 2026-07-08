Borse europee in rosso con nuovi attacchi USA-Iran che mettono in discussione la tregua

(Teleborsa) - Seduta in rosso per le Borse europee
, Piazza Affari compresa, dopo una nuova escalation di attacchi e contro-attacchi
che ha messo in discussione la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran e offuscato le prospettive di una pace duratura in Medio Oriente. In particolare, state colpite tre navi nell'arco di 24 ore, tra cui una metaniera qatariota, una petroliera saudita e un'altra petroliera raggiunta da un drone. Gli Stati Uniti hanno, per risposta
, colpito 80 obiettivi in territorio iraniano, mentre le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno colpito siti militari USA in Bahrein e Kuwait.
"L'interpretazione è "semplice" che non è sinonimo di tranquillizante
: secondo diverse fonti del settore, l'Iran starebbe utilizzando Hormuz come leva negoziale nei colloqui con gli Stati Uniti e sta cercando di evitare una perdita di controllo sul corridoio energetico - fanno notare gli strategist di Intesa Sanpaolo
- Di conseguenza, la riapertura dei flussi rimane fragile e il rischio di nuovi incidenti potrebbe rallentare nuovamente i transiti e mantenere elevata la volatilità dei mercati energetici".
Sul fronte politico
, in Francia
Marine Le Pen ha annunciato
ieri sera che si candiderà alle elezioni presidenziali e che ricorrerà alla Corte di Cassazione dopo la conferma in appello della condanna, mentre nel Regno Unito Nigel Farage si è dimesso da membro del Parlamento, innescando un'elezione suppletiva nel suo collegio.
Sul fronte geopolitico
, si è aperto il secondo e ultimo giorno del vertice NATO ad Ankara
, in Turchia. Donald Trump e gli altri leader dell'Alleanza discuteranno di argomenti che spaziano dall'Iran al sostegno dell'Ucraina e alla spesa europea per la difesa. Dopo la sessione plenaria di questa mattina, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy avrà un incontro bilaterale con Trump, probabilmente rinnovando la richiesta di aiuto da parte degli Stati Uniti per la fornitura dei sistemi di difesa aerea Patriot.
Tra gli appuntamenti della giornata
, stasera alle 20 (ora italiana) saranno pubblicati i verbali della riunione di giugno della Federal Reserve
, con gli operatori che cercano indicazioni sull'orientamento e sul tono dei responsabili della politica monetaria della banca centrale.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.118,3 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,96%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +80 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,84%. Tra i listini europei
scivola Francoforte
, con un netto svantaggio dell'1,06%, in rosso Londra
, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,76%, e spicca la prestazione negativa di Parigi
, che scende dello 0,90%.
Prevale la cautela a Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un calo dello 0,54%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 54.804 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-1,21%); con analoga direzione, negativo il FTSE Italia Star
(-1,04%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, andamento positivo per ENI
, che avanza di un discreto +2,9%. Ben comprata Tenaris
, che segna un forte rialzo del 2,39%. Saipem
avanza del 2,29%. Resistente STMicroelectronics
, che segna un piccolo aumento dello 0,87%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon
, che ottiene -2,02%. Stellantis
scende dell'1,85%. Calo deciso per Fincantieri
, che segna un -1,52%. Deludente Avio
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i titoli a media capitalizzazione
a Milano, MARR
ottiene un +1,04%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Webuild
, che ottiene -2,70%. Sotto pressione Reply
, con un forte ribasso del 2,38%. Soffre Ferragamo
, che evidenzia una perdita del 2,37%. Preda dei venditori BFF Bank
, con un decremento del 2,31%.