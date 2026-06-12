Parte tonica la giornata per Milano e l'Europa dopo Trump su accordo con Iran

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente, che avviano toniche l'ultima seduta della settimana sostenute dall'onda della fiducia di una intesa Usa-Iran. A guidare gli scambi della piazza milanese Stellantis , che stando a quanto riferito dal Financial Times avrebbe sottoscritto con Volkswagen e Renault un impegno comune sul made in Europe, inviato ai componenti del Parlamento Ue. Protagoniste anche Mediobanca e MPS mentre tiene sempre banco il risiko bancario. Di contro, giù petroliferi ed energetici, con Eni , Tenaris e Saipem , condizionati dall'andamento del prezzo del greggio in calo dopo gli spiragli di pace in Medio Oriente.



Il tutto all'indomani della decisione, ampiamente prevista, della Banca Centrale Europea di alzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento dell'istituto di Francoforte. Il Consiglio direttivo ha preso atto di un quadro che resta caratterizzato da una grande "incertezza" e delle "nuove previsioni" di crescita ed inflazione formulate dallo staff della BCE, le prime riviste al ribasso e le seconde al rialzo.



Guardando oltreoceano, oggi sarà é la giornata di SpaceX, la IPO più grande della storia: il prezzo è stato fissato a 135 dollari per ciascuna delle oltre 555 milioni di azioni in vendita, per una raccolta totale di circa 75 miliardi e una capitalizzazione di mercato di oltre a 1.750 miliardi.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Perde terreno l' oro , che scambia a 4.179 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,79%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 86,12 dollari per barile, in forte calo dell'1,81%.



Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,33% a quota +74 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,73%.



Tra gli indici di Eurolandia denaro su Francoforte , che registra un rialzo dell'1,31%, bilancio decisamente positivo per Londra , che vanta un progresso dello 0,82%, e buona performance per Parigi , che cresce dell'1,46%.



Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,24%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna l'1,29% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 53.838 punti.



Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+1,5%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star (+1,32%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+6,95%), Avio (+6,03%), Saipem (+5,13%) e Fincantieri (+4,97%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin , che continua la seduta con -1,74%.



Fiacca Inwit , che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.



Discesa modesta per ENI , che cede un piccolo -0,81%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+5,85%), Maire (+4,47%), BFF Bank (+4,32%) e Moltiply Group (+4,31%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Acea , che prosegue le contrattazioni a -1,22%.



Pensosa D'Amico , con un calo frazionale dell'1,15%.



Tentenna Sesa , con un modesto ribasso dell'1,00%.



Giornata fiacca per Philogen , che segna un calo dello 0,88%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Venerdì 12/06/2026

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,4%)

08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,9%)

08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,6%)

08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso -0,1%; preced. 0%)

08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%).

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