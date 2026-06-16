RT&L: accordo quadro con Guangzhou Salvage per le attività di Project Cargo

(Teleborsa) - RT&L , società a capo dell’omonimo Gruppo, attiva nei servizi logistici globali con una forte presenza in mercati strategici ed un’ampia offerta di soluzioni integrate nei settori freight forwarding e customs brokerage, ha sottoscritto un accordo quadro di durata biennale con

Guangzhou Salvage (GZS), società di diritto cinese controllata direttamente dal Ministero dei Trasporti della Repubblica Popolare Cinese, che offre servizi integrati in ambito marittimo.



L'accordo ha quale principale scopo disciplinare i rapporti tra RT&L e GZS al fine di partecipare congiuntamente a bandi e procedure competitive per progetti di interesse nelle aree del Mediterraneo, Africa e Sud America.



Nell’ambito di questa collaborazione, RT&L apporterà il proprio network commerciale di settore e GZS metterà a disposizione la propria flotta navale, ampliando di conseguenza il portafoglio di opportunità a livello internazionale. I progetti che verranno di volta in volta individuati saranno gestiti e coordinati congiuntamente da RT&L e GZS e disciplinati da specifici accordi operativi.

RT&L assumerà il ruolo di capofila commerciale e di primo punto di contatto nei confronti dei clienti.



La scelta di GZS come partner rafforza ed amplia la linea di Project Cargo & Chartering, coerentemente con la strategia di crescita del Gruppo RT&L. GZS dispone infatti di circa 80 unità navali, di cui inizialmente circa 30 dedicate in esclusiva all’accordo ed impiegabili, in particolare, nelle attività offshore, nel recupero di relitti e nella cantieristica navale.



RT&L, grazie a questa partnership, raggiunge un doppio obiettivo: ampliare l'offerta verso i clienti e confermare la propria linea strategica agli investitori, riuscendo a disporre di una flotta numericamente rilevante nel rispetto della sua natura asset-free.



Roberto Bizzarri, CEO di RT&L ha commentato: "L'accordo con Guangzhou Salvage rappresenta un primo importante passo nel percorso di crescita e consolidamento delineato dalla Società in sede di quotazione. Si tratta di una collaborazione fondamentale per il consolidamento del segmento del Project Cargo, caratterizzato da ampi margini di sviluppo e di redditività. Resta centrale il nostro impegno per l'espansione delle altre linee di business, che puntiamo a sviluppare in maniera altrettanto efficace".

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