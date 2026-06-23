EssilorLuxottica e Meta, nuova gamma di occhiali smart a partire da 299 dollari

23 giugno 2026 - 15.29

(Teleborsa) - EssilorLuxottica e Meta hanno annunciato il lancio di Meta Glasses, una nuova collezione di AI glasses pensata per avvicinare un pubblico sempre più ampio alla categoria degli smart eyewear.



La collaborazione tra le due aziende ha dato vita a una categoria completamente nuova, quella degli AI glasse: da Ray-Ban Meta, gli AI glasses più venduti al mondo, a Oakley Meta, che ha segnato l'inizio dell'era dell'Athletic Intelligence, e a Meta Ray-Ban Display, i primi AI glasses con display integrato nella lente. Ray-Ban Meta Optics ha arricchito ulteriormente l'offerta con modelli pensati per chi indossa occhiali da vista. Con la nuova collezione a marchio Meta e EssilorLuxottica, proposta a partire da 299 dollari, le due aziende puntano ora a raggiungere nuove categorie di consumatori.



"Mentre i nostri marchi iconici continuano a sostenere la crescita della categoria, questa nuova collezione segna un ulteriore passo avanti, consentendoci di raggiungere sempre più persone - ha detto Francesco Milleri, CEO di EssilorLuxottica - Anche chi guarda a tecnologie più accessibili potrà così toccare con mano l'incredibile valore aggiunto dei wearable nella vita di tutti i giorni".



"La nostra partnership con EssilorLuxottica nasce dall'obiettivo di integrare le straordinarie possibilità dell'AI in occhiali che le persone desiderano davvero indossare - ha aggiunto Mark Zuckerberg, CEO di Meta - Sono convinto che gli occhiali diventeranno una delle principali porte d'accesso a una nuova forma di superintelligenza personale. E grazie a Meta Glasses sarà disponibile per sempre più persone".



La nuova collezione include tre modelli compatibili con lenti graduate, nelle forme rettangolare, quadrata e ovale, con diverse opzioni di lenti; è disponibile su Meta.com negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Spagna e altri paesi europei, e nelle principali insegne di retail ottico.

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