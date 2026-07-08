Francoforte: in calo Infineon

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia hi-tech tedesca , che presenta una flessione del 2,85% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Infineon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di chip , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 67,71 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 70,42. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 66,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```