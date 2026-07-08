Francoforte: performance negativa per Kion
(Teleborsa) - Retrocede Kion, con un ribasso del 2,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,26%, rispetto a +1,25% del MDAX).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Kion rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 42,66 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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