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Il comparto telecomunicazioni in Italia in frazionale rialzo (+0,66%), corre OPS eCom

Finanza, Indici settoriali
Il comparto telecomunicazioni in Italia in frazionale rialzo (+0,66%), corre OPS eCom
(Teleborsa) - Performance positiva per l'indice del settore telecomunicazioni, che si è mosso in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che fa un passo indietro sul mercato.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.857,5, in salita dello 0,60% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications mostra un calo dello 0,60% a 386.

Nel listino principale, composto rialzo per Telecom Italia, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,83%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, vigoroso rialzo per Ops Ecom, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 45,63%.

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