Londra: performance negativa per Howdens
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di cucine componibili, che tratta con una perdita del 3,29%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Howdens, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Howdens confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,973 sterline con primo supporto visto a 7,673. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,552.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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