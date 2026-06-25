Londra: nuovo spunto rialzista per Howdens
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di cucine componibili, che avanza bene dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Howdens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Howdens rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Howdens rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,693 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,513. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,873.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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