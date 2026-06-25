Londra: nuovo spunto rialzista per Howdens

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di cucine componibili , che avanza bene dell'1,95%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Howdens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Howdens rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Howdens rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,693 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,513. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,873.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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