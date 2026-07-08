Mercato crypto in stand-by: Hyperliquid si distingue per flussi e performance

(Teleborsa) - Il mercato crypto ha ricevuto pochissimo sostegno dai flussi di capitale nelle ultime settimane. Gli ETF spot su bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato otto settimane consecutive di deflussi, la serie più lunga dal loro lancio, con oltre 6,5 miliardi di dollari usciti dal mercato da maggio.



Lo rileva l'analisi a cura di Luke Nolan, Senior Research Associate di CoinShares, secondo cui anche gli ETF su Ethereum si sono indeboliti nello stesso periodo, mentre Strategy - la società di tesoreria in bitcoin guidata da Michael Saylor - ha venduto questa settimana 3.588 BTC per finanziare le distribuzioni sulle azioni privilegiate. In un contesto di mercato così complesso, Hyperliquid (HYPE) continua invece a scambiare in prossimità dei propri massimi storici.



Gli ETF su HYPE hanno registrato afflussi ininterrotti ogni settimana dal lancio avvenuto a maggio, tra cui circa 161 milioni di dollari nel solo mese di giugno, portando l'Asset Under Management (AUM) complessivo dei tre prodotti quotati negli Stati Uniti a circa 336 milioni di dollari. I prodotti europei si attestano invece oltre i 55 milioni. Si tratta di cifre ancora contenute in termini assoluti, ma su base rapportata alla capitalizzazione di mercato, HYPE si conferma uno dei lanci di ETF crypto più solidi finora osservati. La forza relativa rispetto al più ampio mercato crypto resta evidente.



Questo rappresenta, spiega l'analista, un segnale forte del fatto che la tokenomics di Hyperliquid sta trovando riscontro concreto tra gli investitori. L'utilizzo del 99% delle commissioni della piattaforma per il riacquisto sistematico di HYPE crea un legame diretto tra l'attività del protocollo e la domanda del token, conferendo all'asset un meccanismo di accumulo di valore che si distingue nell'attuale contesto di mercato.



(Foto: © traviswolfe / 123RF)

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