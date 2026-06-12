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Francoforte: scambi al rialzo per Mercedes-Benz

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Avanza il produttore della Mercedes, che guadagna bene, con una variazione del 2,39%.

Il trend della casa d'auto di Stoccarda mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Mercedes-Benz mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 48,35 Euro con area di resistenza individuata a quota 48,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 48,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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