Francoforte: brusca correzione per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore della Mercedes , che tratta in perdita del 4,42% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana della casa d'auto di Stoccarda è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Mercedes-Benz evidenzia un declino dei corsi verso area 44,02 Euro con prima area di resistenza vista a 45,97. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 43,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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