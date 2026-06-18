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Francoforte: brusca correzione per Mercedes-Benz

Migliori e peggiori
Francoforte: brusca correzione per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore della Mercedes, che tratta in perdita del 4,42% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana della casa d'auto di Stoccarda è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo di Mercedes-Benz evidenzia un declino dei corsi verso area 44,02 Euro con prima area di resistenza vista a 45,97. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 43,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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