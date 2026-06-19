Francoforte: brillante l'andamento di Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore della Mercedes, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%.
Lo scenario su base settimanale della casa d'auto di Stoccarda rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Mercedes-Benz, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 44,92 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 45,73 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 44,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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