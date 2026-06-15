Francoforte: andamento sostenuto per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore della Mercedes , con una variazione percentuale del 3,33%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della casa d'auto di Stoccarda rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Mercedes-Benz resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 49,84 Euro. Supporto visto a quota 49,24. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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