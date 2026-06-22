Francoforte: movimento negativo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore della Mercedes , che mostra un decremento dell'1,86%.



Lo scenario su base settimanale della casa d'auto di Stoccarda rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Mercedes-Benz segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44,05 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 45,01. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 43,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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