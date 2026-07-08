Mobilità elettrica: Atlante amplia la ricarica ultra-fast in autostrada

Attive 7 nuove stazioni con 82 punti di ricarica ad alta potenza. Altre 61 saranno attivate nei prossimi mesi

(Teleborsa) - Con l’inaugurazione della nuova stazione di ricarica presso l’Area di Servizio di Montepulciano Est, Autostrade per l’Italia e Atlante annunciano il completamento di 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza (HPC) distribuiti su 7 stazioni in altrettante Aree di Servizio.



Le nuove stazioni - situate nelle aree di servizio di Montepulciano Est e Ovest (prov. Siena), S. Pelagio Est (Padova), S. Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta) e Le Saline Est e Ovest (Foggia), offrono sistemi di ricarica ultra-fast fino a 400kW, che permettono di ricaricare fino all’80% in 20 minuti, supportati da sistemi di accumulo energetico a batterie e pensiline fotovoltaiche.



Le infrastrutture sono progettate per garantire elevati standard tecnologici e di sostenibilità e sono alimentate da energia 100% da fonti rinnovabili. Le soluzioni tecnologiche adottate, inoltre, consentono di ottimizzare i flussi energetici, ridurre l’impatto sulla rete e assicurare una gestione intelligente dell’energia, stabilizzando i picchi di consumo e supportando la flessibilità del sistema.



Tutte le stazioni sono facilmente accessibili agli utenti, incluse le persone con mobilità ridotta, disponibili 24 ore su 24 e garantiscono piena interoperabilità con i principali mobility service provider e con le principali piattaforme di roaming, oltre ad offrire la possibilità di pagare direttamente con carte di credito. Sono inoltre attivi un servizio di assistenza clienti multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un sistema di verifica da remoto della disponibilità delle colonnine. Un approccio che coniuga innovazione tecnologica, attenzione all’ambiente e qualità del servizio.



"Siamo lieti di inaugurare queste nuove stazioni di ricarica - afferma Massimo Iossa, Direttore Aree di Servizio di Autostrade per l'Italia - che rappresentano un tassello fondamentale di un piano più ampio di installazioni sulla nostra rete autostradale che con oggi raggiunge 107 stazioni di ricarica elettrica attive, pensate per offrire agli utenti la possibilità di utilizzare veicoli elettrici e sentirsi sempre più liberi di spostarsi all’interno della nostra rete, favorendo una mobilità sostenibile e accessibile per tutti. Con l’inaugurazione di oggi - aggiunge- l’interdistanza media tra le stazioni di ricarica è di circa 50 km, ma si ridurrà ulteriormente, raggiungendo 30 km a fine piano grazie ad un totale di 168 Stazioni di ricarica". Di fatto sono appena concluse le procedure di gara - bandite in linea con le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) - per ulteriori 61 Stazioni di Ricarica, che verranno attivate nei prossimi mesi in partnership con i principali operatori del settore.



"L’attivazione di questi punti di ricarica sulla rete di Autostrade per l’Italia, che mira a rafforzare la presenza di stazioni ad alta potenza di Atlante in punti nevralgici per i flussi di traffico - come le stazioni già operative a servizio dei grandi hub aeroportuali di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Torino Caselle- rappresenta un traguardo fondamentale per Atlante e per la mobilità sostenibile in Italia. Vogliamo dare una risposta concreta alla crescita del mercato delle auto elettriche, mettendo a disposizione degli automobilisti tecnologie ultra-fast, soluzioni integrate di stoccaggio e produzione di energia rinnovabile. Con queste stazioni non solo aumentiamo la capillarità della rete, ma garantiamo agli utenti la velocità e l’affidabilità necessarie per affrontare viaggi a zero emissioni su lunghe distanze", ha commentato Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia e Svizzera.







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