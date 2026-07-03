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Alperia, dalla BEI 345 milioni per rafforzare energia sostenibile e infrastrutture in Alto Adige

Finanza, Sostenibilità
Alperia, dalla BEI 345 milioni per rafforzare energia sostenibile e infrastrutture in Alto Adige
(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato un finanziamento fino a 345 milioni di euro a favore di Alperia, per sostenere un ampio programma di investimenti multisettoriale volto a rafforzare la sostenibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Alto Adige.

La prima tranche da 200 milioni è stata firmata il 1° luglio 2026 da Jean-Christophe Laloux, Direttore generale e responsabile delle operazioni di finanziamento e consulenza della BEI nell’UE, e da Luis Amort, Direttore Generale di Alperia.

Il finanziamento, strutturato come Green Loan, mira a sostenere una serie di interventi volti a promuovere la riqualificazione e modernizzazione di impianti idroelettrici esistenti, il potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’espansione delle reti di teleriscaldamento. Gli interventi sono finalizzati a ridurre le emissioni di CO2 e di inquinanti atmosferici, rafforzando al contempo la sicurezza e l’affidabilità della fornitura di energia elettrica e calore.
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