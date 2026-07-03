Alperia, dalla BEI 345 milioni per rafforzare energia sostenibile e infrastrutture in Alto Adige

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti
(BEI) ha approvato un finanziamento fino a 345 milioni di euro
a favore di Alperia
, per sostenere un ampio programma di investimenti multisettoriale
volto a rafforzare la sostenibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Alto Adige
.
La prima tranche da 200 milioni
è stata firmata il 1° luglio 2026 da Jean-Christophe Laloux, Direttore generale e responsabile delle operazioni di finanziamento e consulenza della BEI nell’UE, e da Luis Amort, Direttore Generale di Alperia.
Il finanziamento, strutturato come Green Loan
, mira a sostenere una serie di interventi volti a promuovere la riqualificazione e modernizzazione di impianti idroelettrici esistenti
, il potenziamento delle reti di distribuzione elettrica
, lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
e l’espansione delle reti di teleriscaldamento
. Gli interventi sono finalizzati a ridurre le emissioni
di CO2 e di inquinanti atmosferici, rafforzando al contempo la sicurezza e l’affidabilità della fornitura di energia elettrica e calore.