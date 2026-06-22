Parigi: in calo EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo di occhialeria , che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di EssilorLuxottica è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista evidenzia un declino dei corsi verso area 167,7 Euro con prima area di resistenza vista a 172,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 165,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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