Piazza Affari: giornata depressa per Rai Way
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che mostra un decremento del 2,84%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Rai Way rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rai Way, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,565 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,72. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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