Getty Images sigla accordo di licenza con OpenAI. Il titolo vola nel premarket

(Teleborsa) - Le azioni di Getty Images Holdings balzano del 174% nel pre-market di Wall Street di lunedì, dopo che il sito di immagini ha annunciato un accordo di licenza con OpenAI. Domenica, Getty ha comunicato che le immagini della sua libreria appariranno nelle funzionalità di ricerca e scoperta di ChatGPT.



Le società non hanno reso noti i termini finanziari dell'accordo né hanno rivelato dettagli sull'eventuale utilizzo delle immagini di Getty per addestrare futuri modelli OpenAI.



Il titolo aveva perso circa il 55% dall'inizio dell'anno, chiudendo a 0,61 dollari venerdì. Le azioni della società di immagini sono crollate a causa dei timori che gli sviluppatori di intelligenza artificiale possano sottrarle quote di mercato.



A maggio, Getty ha riportato risultati di vendita del primo trimestre inferiori alle aspettative. L'azienda è ancora in attesa dell'approvazione per l'acquisizione della rivale Shutterstock per 3,7 miliardi di dollari.

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