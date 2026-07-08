UE avvia procedura di infrazione su Italia per inadempimento su controllo della pesca

(Teleborsa) - La Commissione europea ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di messa in mora all'Italia e al Portogallo per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Regolamento sul controllo della pesca. Entrambi i casi riguardano l'inadempimento degli obblighi di controllo della pesca volti a porre rimedio alle carenze individuate nei sistemi nazionali di controllo della pesca.



In Italia, un numero significativo di azioni previste dal Piano d'azione per il controllo della pesca del 2019 risulta ancora in sospeso, si legge nel provvedimento dell'esecutivo UE. Si tratta di azioni relative alla convalida dei dati, ai sistemi di segnalazione elettronica, alla verifica della potenza dei motori e al monitoraggio delle note di vendita. È la prima volta che la Commissione persegue uno Stato membro per l'inadempimento di obblighi espressamente previsti in un Piano d'azione per il controllo. Inoltre, nel corso degli anni, l'Italia ha ripetutamente omesso di fornire alla Commissione le informazioni necessarie, violando il principio di sincera cooperazione.



L'Italia e il Portogallo hanno ora due mesi di tempo per rispondere e porre rimedio alle carenze di lunga data evidenziate dalla Commissione. In assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione può decidere di emettere pareri motivati.

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