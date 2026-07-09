Milano
8-lug
51.817
0,00%
Nasdaq
8-lug
29.253
+0,27%
Dow Jones
8-lug
52.348
-1,09%
Londra
8-lug
10.489
0,00%
Francoforte
8-lug
24.897
0,00%
Giovedì 9 Luglio 2026, ore 06.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-1,74%)
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-1,74%)
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.970,88 punti
In breve
,
Finanza
09 luglio 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Indice della Borsa cinese esibisce una perdita secca dell'1,74% a quota 3.970,88 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,26%)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,28%)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,12%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,37%
Argomenti trattati
Borsa
(1619)
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,28%
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,86%)
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,16%
Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -2,14% alle 05:48
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,42%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,49%
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto