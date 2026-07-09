Milano 8-lug
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Londra 8-lug
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Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-1,74%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.970,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-1,74%)
L'Indice della Borsa cinese esibisce una perdita secca dell'1,74% a quota 3.970,88 in apertura.
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