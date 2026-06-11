Milano 10-giu
50.029 0,00%
Nasdaq 10-giu
28.508 -1,98%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10-giu
10.255 0,00%
Francoforte 10-giu
24.195 0,00%

Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,86%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.993,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,86%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,86%, dopo aver esordito a 3.993,23.
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