Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,37%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.043,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,37%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,37%, dopo aver aperto a 4.043,64 punti.
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