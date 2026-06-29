Milano
26-giu
51.265
0,00%
Nasdaq
26-giu
29.118
-1,09%
Dow Jones
26-giu
51.876
-0,09%
Londra
26-giu
10.508
0,00%
Francoforte
26-giu
24.671
0,00%
Lunedì 29 Giugno 2026, ore 09.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,26%)
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,26%)
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.027,27 punti
In breve
,
Finanza
29 giugno 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Indice della Borsa cinese esibisce una perdita secca del 2,26% a quota 4.027,27 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,12%)
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,28%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,28%
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,86%)
Argomenti trattati
Borsa
(1133)
Altre notizie
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,70%
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,26%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,42%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,27%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,43%
Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -2,14% alle 05:48
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto