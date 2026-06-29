Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,26%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.027,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,26%)
L'Indice della Borsa cinese esibisce una perdita secca del 2,26% a quota 4.027,27 in apertura.
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