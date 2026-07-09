CBC e T2T insieme per innovare l’apparel e rafforzare la presenza in Spagna

(Teleborsa) - ACBC, gruppo specializzato in consulenza, innovazione e sviluppo di prodotto per il settore fashion & luxury, annuncia una partnership strategica con T2T (Together 2 Transform), realtà internazionale con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo e sourcing di tessuti e prodotti per i principali brand della moda.



La collaborazione nasce con l'obiettivo di offrire al mercato una piattaforma integrata di competenze capace di accompagnare i brand nello sviluppo di materiali e prodotti sempre più innovativi, mettendo a sistema il know-how complementare delle due realtà lungo l'intera filiera del prodotto.



In uno scenario caratterizzato da una crescente complessità delle supply chain, dall'evoluzione delle normative europee e dalla necessità di coniugare velocità di sviluppo, qualità, innovazione e sostenibilità, ACBC e T2T uniscono le rispettive competenze per offrire un approccio end-to-end che integra strategia, design, sviluppo prodotto, innovazione, ingegnerizzazione industriale e sourcing internazionale.



Da un lato, ACBC porta la propria esperienza nella consulenza strategica, nell'innovazione di prodotto, nella ricerca e sviluppo di materiali e processi, nell'eco-design, nella progettazione orientata alla circolarità e nell'ottimizzazione dell'intero ciclo di sviluppo dei prodotti. Dall'altro, T2T contribuisce con una consolidata expertise nella ricerca e sviluppo di materiali innovativi, nello sviluppo e nella produzione di apparel, sportswear, workwear e lifestyle, grazie a una rete internazionale di partner produttivi distribuiti tra Europa, Africa e Asia e a una profonda conoscenza delle dinamiche del sourcing globale.



L'integrazione delle competenze consentirà ai Clienti di accedere a un modello operativo che riduce la complessità dei processi, accelera il time-to-market e rafforza la capacità di sviluppare prodotti ad alto contenuto di innovazione, qualità e sostenibilità, garantendo al contempo elevati standard di efficienza, trasparenza e controllo lungo tutta la supply chain.



A suggellare questo nuovo percorso di crescita internazionale, ACBC inaugura la propria sede spagnola a Sitges (Barcellona), presso l'headquarter di T2T. La nuova presenza rappresenta un presidio strategico per il mercato iberico e internazionale e rafforza ulteriormente la sinergia operativa tra le due aziende, favorendo una collaborazione quotidiana tra i rispettivi team e un dialogo ancora più diretto con brand, produttori e partner industriali.



"La moda sta vivendo una trasformazione profonda che richiede competenze sempre più trasversali e una capacità concreta di integrare innovazione, sviluppo prodotto e sourcing", dichiara Gio Giacobbe, CEO e Co-Founder di ACBC. "La partnership con T2T nasce proprio da questa visione condivisa: unire eccellenze complementari per offrire ai brand un supporto completo nello sviluppo dell'apparel, mettendo al centro innovazione, sostenibilità e competitività. L'apertura della nostra sede in Spagna rappresenta un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione di ACBC e testimonia la volontà di essere sempre più vicini ai nostri clienti e partner strategici."



"Da oltre venticinque anni accompagniamo i brand nella costruzione di supply chain solide, affidabili e orientate al futuro", afferma Jordi Blasco, Founder & General Manager di T2T. "L'incontro con ACBC nasce da una visione comune del futuro del lifestyle: unire competenze tecniche, innovazione e responsabilità per creare maggiore valore lungo tutta la filiera. Insieme possiamo offrire ai nostri clienti una proposta unica che combina sviluppo prodotto, industrializzazione e sourcing internazionale con un forte orientamento all'innovazione e alla sostenibilità."



La collaborazione rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un ecosistema internazionale capace di connettere creatività, competenze industriali e innovazione, offrendo ai brand fashion un partner unico per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione e sviluppare collezioni sempre più innovative, responsabili, efficienti e competitive.

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