Eurogruppo: appropriate politiche di bilancio neutrali o leggermente espansive nel 2026

La riunione

(Teleborsa) - Nonostante lo shock energetico, l'economia dell'area euro si dimostra "resiliente", ma l'incertezza sulle prospettive macroeconomiche rimane "molto elevata" e i rischi per la crescita sono "orientati al ribasso". Lo afferma l'Eurogruppo, l'organo informale che riunisce i ministri dei paesi della zona euro, al termine della riunione odierna.



Il conflitto in Medio Oriente ha avuto un impatto diretto sui cittadini e sulle imprese europee e, di conseguenza, la maggior parte degli Stati membri ha adottato misure per mitigarne gli effetti, finora a un "costo relativamente moderato, inferiore allo 0,1% del PIL in totale", viene sottolineato. Tali misure, secondo l'Eurogruppo, dovrebbero essere temporanee, mirate alle famiglie più vulnerabili e alle imprese colpite.



Dopo essere stata sostanzialmente neutrale nel 2025, si prevede che l'orientamento di bilancio dell'area euro diventi leggermente espansivo nel 2026, trainato dal Fondo per la ripresa e la resilienza (RRF) e dalla crescita della spesa corrente nazionale e degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale, compresa la difesa. "Condividiamo la valutazione della Commissione secondo cui un orientamento neutrale o leggermente espansivo appare appropriato e che un orientamento più espansivo nel 2026 non sarebbe opportuno", si legge nella dichiarazione dell'Eurogruppo sull'orientamento fiscale.



Nel 2027, ipotizzando l'assenza di cambiamenti di politica monetaria, si prevede che l'orientamento di bilancio dell'area euro rimanga sostanzialmente neutrale, sostenuto dalla crescita degli investimenti pubblici, in particolare per la difesa, e in misura limitata dalla spesa corrente a livello nazionale, mentre la fine del RRF avrà un effetto restrittivo.



Dati gli elevati livelli aggregati di disavanzo e debito, l'Eurogruppo ribadisce il "fermo impegno a garantire la sostenibilità fiscale e un'efficace attuazione del nostro quadro di bilancio" e sottolinea "l'importanza di attenersi ai percorsi di spesa netta raccomandati dal Consiglio", incoraggiando gli Stati membri a rischio di non conformità con il Patto di stabilità e crescita ad "adottare ulteriori misure di consolidamento", tenendo conto della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale (CNE) per la difesa, attivata dal Consiglio per 14 Stati membri dell'area euro.



A dicembre l'Eurogruppo rivedrà le politiche di bilancio dell'area euro, tenendo conto dei pareri della Commissione sul progetto di piani di bilancio per il 2027.

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