BANCOMAT presenta Bilancio di Sostenibilità 2025: consolidato percorso ESG

(Teleborsa) - Consolidamento del percorso ESG aziendale, crescita dell'organico, sviluppo delle competenze, inaugurazione di una nuova sede aziendale certificata BREEAM "Very Good", definizione di nuovi valori aziendali, implementazione di un nuovo sistema di performance management, riduzione delle differenze salariali di genere (-6 punti percentuali rispetto all'anno precedente), 98,2% della popolazione aziendale con contratto a tempo indeterminato, fino a 120 giorni annui di smart working fruibili in modalità flessibile, +9 punti percentuali dell'indice di sintesi del clima aziendale. Sono solo alcuni dei risultati presentati nel Bilancio di Sostenibilità 2025 di BANCOMAT, il secondo documento sulla sostenibilità pubblicato dall'azienda.



Il bilancio introduce una novità significativa: è il primo documento strutturato secondo un'analisi di doppia materialità, condotta in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) - gli standard pubblicati dall'EFRAG e recepiti dalla Commissione Europea nell'ambito della Corporate Sustainability Reporting Directive. La doppia materialità, cuore metodologico del documento, considera due prospettive complementari: da un lato, gli impatti che BANCOMAT genera verso l'esterno - sull'ambiente, sulla società, sulle persone (materialità di impatto); dall'altro, l'influenza che i fattori ambientali e sociali esercitano sul valore economico dell'azienda (materialità finanziaria).



Sul piano sociale, la valorizzazione delle persone continua a rappresentare un elemento centrale del modello aziendale. Nel corso del 2025 la società ha consolidato l'evoluzione del proprio frame organizzativo e di lavoro, con un rafforzamento delle politiche di sviluppo, welfare e inclusione e un'evoluzione positiva degli indicatori di equità, tra cui la riduzione del Gender Pay Gap di 6 punti percentuali rispetto all'anno precedete. Sono state anche rafforzate le politiche a sostegno della genitorialità e del work-life balance, attraverso il potenziamento delle politiche di congedo e l'introduzione di misure di flessibilità organizzativa.



In ambito ambientale, il 2025 rappresenta un passaggio rilevante nel percorso intrapreso da BANCOMAT, con l'avvio di una misurazione più strutturata degli impatti e la definizione delle basi per future azioni di miglioramento, in linea con l'evoluzione normativa e con gli obiettivi di lungo periodo della Società.



Sul fronte della governance, BANCOMAT ha ulteriormente rafforzato i propri presidi in materia di etica e compliance, promuovendo una cultura improntata a trasparenza, responsabilità e integrità, anche attraverso formazione diffusa e strumenti a supporto della gestione dei rischi.



"Il Bilancio di Sostenibilità 2025 rappresenta un'evoluzione del percorso avviato da BANCOMAT, che oggi si fonda su una maggiore integrazione dei principi ESG nei modelli organizzativi e nelle scelte aziendali - commenta Paola Giacomantonio, Chief People Officer - L'introduzione dei valori Own, Connect e Build ha rafforzato ulteriormente la nostra cultura aziendale: in particolare, Own esprime la responsabilità individuale nella costruzione del risultato e nella generazione di valore, elemento chiave per accompagnare la crescita della Società in modo sostenibile e consapevole".

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