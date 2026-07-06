OPS eCom, CdA rinvia le decisioni: composizione negoziata in bilico e possibile ingresso di un nuovo soggetto

(Teleborsa) - OPS eCom , già Giglio Group S.p.A., (la “Società”), ad integrazione di quanto pubblicato in data 30 giugno e 1° luglio 2026, comunica che il consiglio di amministrazione della Società, riunitosi nella serata del 3 luglio 2026, "ha preso atto della situazione finanziaria della Società e

dell’impossibilità, allo stato attuale, di portare a termine la composizione negoziata della crisi".



Il consiglio di amministrazione è stato, altresì, informato dell’esistenza di "trattative, in corso di formalizzazione", con soggetto non correlato, aventi ad oggetto il "possibile intervento di tale soggetto a supporto del piano di risanamento della Società". Al fine di tenere conto di eventuali proposte da parte di tale soggetto, attese per la prossima settimana, il consiglio di amministrazione ha deliberato di rinviare al 10 luglio p.v. ogni decisione in merito all’adozione di misure alternative di risoluzione della crisi, tra le quali l’eventuale deposito di una domanda prenotativa di concordato ex art. 44 del Codice della Crisi d’ impresa.



Infine, la Società rende noto che "l’aumento di capitale per massimi Euro 3 milioni, deliberato dall’assemblea dei soci in data 29 dicembre 2025 e riservato in sottoscrizione a creditori della Società, non è stato eseguito entro il temine previsto del 30 giugno 2026".



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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