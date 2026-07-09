Guidotti Ships, gli armatori di Termoli sbarcano in Borsa entro fine luglio

(Teleborsa) - Guidotti Ships, società attiva nei servizi marittimi e specializzata nell'assistenza off-shore, ricerca ambientale, interventi anti-inquinamento e trasporto passeggeri, si avvicina alla quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 21 luglio 2026, con il debutto a Piazza Affari nei giorni seguenti. Value Track SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).



Fondata nel 2000 e con una tradizione imprenditoriale familiare ultradecennale nel settore marittimo, la società opera prevalentemente nel Mar Adriatico, servendo primari operatori industriali ed energetici. Il Gruppo, con sede legale a Milano e sede principale dell'attività a Termoli (Campobasso), dispone di una flotta di unità navali specializzate, certificate secondo i principali standard internazionali di qualità e sicurezza, e opera attraverso un modello integrato che comprende la proprietà della flotta, la gestione operativa e lo sviluppo di servizi innovativi. Al 31 dicembre 2025 la società ha registrato ricavi delle vendite pari a 5,97 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.



Gli azionisti significativi prima dell'ammissione sono Sea Holding al 62% (società riconducibile a Domenico Guidotti) e New Era Holding al 38% (società riconducibile a Elisabetta Guidotti). Ad oggi è presente un amministratore unico nella figura di Domenico Guidotti. La nomina del CdA verrà deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti prevista per il 16 luglio 2026.



Oltre alle azioni ordinarie, una volta quotata, saranno presenti 750.000 azioni convertibili in azioni ordinarie (Price Adjustment Shares, PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di cui 465.000 di titolarità di Sea Holding e 285.000 di titolarità di New Era Holding, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di obiettivi di redditività e flussi di cassa al 31 dicembre 2027. Saranno inoltre presenti 750.000 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di cui 465.000 di titolarità di Sea Holding e 285.000 di titolarità di New Era Holding.

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