Madrid: balza in avanti Acciona

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società elettrica spagnola , che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Acciona rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 247,3 Euro. Prima resistenza a 249,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 245,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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