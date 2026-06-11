Intesa, Azzone (Cariplo): operazione su MPS "continua un solco molto lungo"

(Teleborsa) - Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo (storico ente azionista di Intesa Sanpaolo con il 5,5%), non si preoccupa della diluizione di quota conseguente all'OPAS su MPS , anzi vede all'orizzonte una maggiore apertura all'Europa. Lo dice in un'intervista a Il Corriere della Sera.



"Si tratta di un'operazione che continua un solco molto lungo - spiega - La prima commissione di beneficenza è nata 210 anni fa poi c'è stata la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la fusione Sanpaolo Imi-Banca Intesa: ora con MPS si amplia la comunità di riferimento a tutto il Paese e si fa un passaggio a una logica europea. Non possiamo pensare a un Paese che vive senza una presenza forte in Europa, perciò in questa operazione vedo una coerenza con la strategia di riferimento e il mantenimento dei valori di fondo da 210 anni a questa parte, ovvero rendere forti le comunità e intervenire sulle fragilità".



A una domanda sulle mosse degli azionisti di MPS Delfin e Caltagirone, una volta che saranno dentro Intesa Sanpaolo, risponde: "Noi non interveniamo nelle scelte strategiche della banca. Quelle fatte in questa OPAS sono state fatte indipendentemente dagli azionisti, e giustamente. Noi abbiamo dato un mandato triennale all'AD, al presidente e al CdA sulla base di certi obiettivi e valori. In questi tre anni vogliamo che questi traguardi vengano raggiunti. Fra due anni, al rinnovo del consiglio, continueremo a proporre la lista coordinata dalle fondazioni. Il nostro compito si esaurisce lì: scegliere le persone adatte. Se i nuovi azionisti condivideranno questa linea, sosterranno la nostra lista, altrimenti faranno le loro scelte in modo autonomo".

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