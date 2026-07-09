Mondo TV France, conferite deleghe al nuovo direttore generale e ricevute due richieste di conversione del POC

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato il 22 aprile scorso, il consiglio di amministrazione di Mondo TV France ha conferito le deleghe al neonominato direttore generale della società, Ivan Rouveure.



Inoltre, ha preso atto dell'avvenuta esecuzione delle emissioni di nuove azioni ordinarie – compreso le azioni ordinarie emesse ieri - nell'ambito delle conversioni del prestito obbligazionario convertibile non standard deliberato dall'assemblea straordinaria del 20 febbraio 2026, attestando che il capitale interamente sottoscritto e versato è pari a 4.007.763 euro, suddiviso in 79.569.343 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.



Il CdA ha anche preso atto delle dimissioni rassegnate dalla consigliera indipendente Eva Baron per motivi personali e ha, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e di indipendenza, deliberato la cooptazione di Fabrizio Moretti quale amministratore indipendente della società, con efficacia sino alla prossima assemblea degli azionisti.



Il board ha infine deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, affinché deliberi, tra l'altro, sulle determinazioni previste dalla normativa francese in materia di perdite rilevanti del capitale sociale; su un'operazione di raggruppamento delle azioni (reverse stock split), finalizzata ad adeguare il prezzo unitario del titolo; sulla ratifica della cooptazione del consigliere Fabrizio Moretti e sull’ingresso di un nuovo consigliere.



La società, facendo seguito a quanto comunicato il 3 marzo riguardo l’emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile non standard cum warrant (POC), ha ricevuto 2 richieste di conversione per un totale di 4 obbligazioni del valore nominale di 5.000 euro ciascuna e quindi per un totale di 20.000 euro.



Il prestito obbligazionario è composto da 315 obbligazioni convertibili in azioni per un importo nominale massimo di 1.575.000 euro.



Con riferimento alla prima tranche essendo già state emesse 59 obbligazioni per complessivi 295.000 euro, alla luce della conversione di queste ulteriori 4 obbligazioni residuano ancora 25 obbligazioni da convertire per un controvalore pari di 125.000 euro.



Il prezzo per entrambe le conversioni di 4 obbligazioni totali, pari a 0,003 euro per azione, ha determinato il diritto a sottoscrivere 6.666.667 azioni ordinarie di Mondo TV France SA di nuova emissione, pari a circa il 8,38% del capitale post conversione.



Le 6.666.667 azioni ordinarie di nuova emissione (pari al 8,38% delle azioni complessive rappresentative del capitale post-conversione) spettanti Loft Capital, per effetto delle conversioni sopra descritte del valore di 20.000 euro, sono state emesse ieri. Il capitale a seguito dell’emissione in oggetto sarà pari a 4.007.763 euro, costituito da 79.569.343 azioni ordinarie.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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