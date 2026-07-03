SIT, il nuovo AD Walter Albè è nominato anche direttore generale

(Teleborsa) - Il CdA di SIT , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha deliberato la nomina dell'Amministratore Delegato e Chief Executive Officer della divisione Heating & Ventilation, Walter Albè, quale Direttore Generale della società, approvando anche - con il parere favorevole dei comitati competenti e del Collegio Sindacale – la sottoscrizione degli accordi disciplinanti il suo rapporto con la società.



La nomina si inserisce nel contesto del nuovo assetto di governance della società, fondato sulla presenza di un Presidente Esecutivo, nella persona di Federico de Stefani, e di un Amministratore Delegato e Direttore Generale, nell'ottica di assicurare un efficace coordinamento delle attività gestionali e una chiara identificazione delle responsabilità operative, rafforzando il presidio manageriale e assicurando una maggiore continuità ed efficacia nell'esercizio delle funzioni gestionali. Alla data odierna, Walter Albè detiene una partecipazione nel capitale sociale di SIT pari allo 0,04%.

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