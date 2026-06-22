Fidia, GGHL: "incremento quota oltre soglia di rilevanza, non finalizzato ad acquisizione o consolidamento controllo"

(Teleborsa) - Facendo seguito all'incremento della partecipazione in Fidia come conseguenza delle conversioni effettuate nell'ambito del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Global Growth Holding Limited - GGHL, quest'ultima conferma che tale incremento, oltre la soglia rilevante, ai fini della disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, deriva esclusivamente dal meccanismo di conversione previsto dall'operazione di finanziamento in essere e non è finalizzato all'acquisizione o al consolidamento di una posizione di controllo stabile in Fidia.



Inoltre, GGHL conferma di avere già avviato la cessione sul mercato delle azioni Fidia ricevute a seguito delle conversioni e che intende proseguire tali cessioni, al fine di ridurre la propria partecipazione in linea con quanto previsto dalla legge.



Infine, l'azionista ribadisce che continuerà a cedere, entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, le azioni eccedenti la soglia rilevante; non eserciterà i diritti di voto relativi alle azioni eccedenti tale soglia fino al completamento delle cessioni richieste dalla normativa applicabile; porrà in essere ogni ulteriore adempimento eventualmente richiesto dalla disciplina vigente ai fini del mantenimento dell'esenzione.

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