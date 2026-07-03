Softlab, CdA nomina Giovanni Casto presidente e AD

(Teleborsa) - Il nuovo CdA di Softlab , società quotata su Euronext Milan e operante a livello internazionale nei settori del Business Advisory, dell'ICT Consulting e del Digital Entertainment, ha deliberato di nominare Giovanni Casto quale presidente e amministratore delegato, mentre sono state conferite specifiche deleghe a Simonetta Fraioli, la quale è stata anche nominata amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.



Il CdA ha costituito al proprio interno un Comitato Controllo e Rischi e un Comitato Nomine e Remunerazione, a quest’ultimo attribuendo altresì le funzioni del Comitato previsto dalla Procedura per le operazioni con parti correlate, nonché del Comitato degli amministratori indipendenti. I membri del Comitato Controllo e Rischi soni i consiglieri Dario Allegrucci, Mario Amoroso, Antonio De Rinaldis e del Comitato Nomine e Remunerazione sono i consiglieri Antonio De Rinaldis, Dario Allegrucci e Luca De Rita. Il CdA ha anche nominato Dario

Allegrucci quale presidente del Comitato Controllo e Rischi e Antonio De Rinaldis quale presidente del Comitato Nomine e Remunerazione. Antonio De Rinaldis è stato anche nominato Lead Independent Director.



(Foto: © rawpixel)

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