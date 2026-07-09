New York: allunga il passo Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Brilla la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che passa di mano con un aumento del 12,48%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lumentum Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Lumentum Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 764,2 USD con area di resistenza individuata a quota 814,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 733,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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