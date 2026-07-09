New York: allunga il passo Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Brilla la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che passa di mano con un aumento del 12,48%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lumentum Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Lumentum Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 764,2 USD con area di resistenza individuata a quota 814,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 733,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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