NextGeo, Simone Strocchi promuove l'operazione di Fincantieri: rafforza sistema industriale

(Teleborsa) - L'OPA promossa
da Fincantieri
su NextGeo
rappresenta "una di quelle operazioni che dimostrano come il mercato dei capitali possa accompagnare efficacemente la crescita industriale
del Paese". Lo afferma Simone Strocchi
, presidente e managing partner di Electa Ventures, che ha promosso l'operazione di PIPE con cui il fondo IpoClub (promosso da Electa con Azimut
) ha investito in NextGeo (oggi il veicolo ha il 2,6% di NextGeo).
"Da anni sosteniamo che la Borsa debba essere il luogo nel quale le migliori imprese italiane raccolgono capitale, crescono, si consolidano e creano valore
anche aggregandosi tra loro per costruire leader di industria - spiega Strocchi - Allo stesso tempo abbiamo spesso espresso preoccupazione per un fenomeno che negli ultimi anni si è intensificato: quello di società italiane che, dopo essere cresciute grazie al mercato, vengono ritirate dai listini per confluire in gruppi esteri o in fondi finanziari, con il rischio che competenze, centri decisionali e valore industriale escano progressivamente dal Paese".
L'investitore fa notare che "la società esce, infatti, dalla Borsa come realtà autonoma, ma prosegue e rafforza il proprio percorso di sviluppo all'interno di Fincantieri, uno dei principali gruppi industriali italiani, anch'esso quotato. Il mercato dei capitali non viene quindi abbandonato
, ma continua a rappresentare il luogo nel quale gli investitori potranno partecipare alla crescita di un perimetro industriale ancora più ampio. È una differenza sostanziale. Non assistiamo alla scomparsa di una società quotata, ma alla costruzione di un campione nazionale più forte".
Il caso NextGeo "conferma soprattutto un principio nel quale continuiamo a credere - sottolinea il presidente di Electa Ventures - L'obiettivo non deve essere evitare ogni operazione straordinaria, ma fare in modo che il valore costruito dalle imprese italiane continui a rafforzare il nostro sistema industriale
. Quando i listini sono un efficace raccordo tra capitale che accompagna la crescita di una società, fino a farla diventare parte di sviluppo integrato di un campione nazionale quotato, il mercato dei capitali svolge pienamente la propria funzione: fare emergere imprese di talento, finanziarne la crescita, abituarle al confronto trasparente, premiare imprenditori e investitori e contribuire alla costruzione di un'industria italiana più forte, più competitiva e più strategica".