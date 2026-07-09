Milano 13:27
52.176 +0,69%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 13:27
10.416 -0,70%
Francoforte 13:27
24.920 +0,09%

NextGeo, Simone Strocchi promuove l'operazione di Fincantieri: rafforza sistema industriale

Il commento

Finanza
NextGeo, Simone Strocchi promuove l'operazione di Fincantieri: rafforza sistema industriale
(Teleborsa) - L'OPA promossa da Fincantieri su NextGeo rappresenta "una di quelle operazioni che dimostrano come il mercato dei capitali possa accompagnare efficacemente la crescita industriale del Paese". Lo afferma Simone Strocchi, presidente e managing partner di Electa Ventures, che ha promosso l'operazione di PIPE con cui il fondo IpoClub (promosso da Electa con Azimut) ha investito in NextGeo (oggi il veicolo ha il 2,6% di NextGeo).

"Da anni sosteniamo che la Borsa debba essere il luogo nel quale le migliori imprese italiane raccolgono capitale, crescono, si consolidano e creano valore anche aggregandosi tra loro per costruire leader di industria - spiega Strocchi - Allo stesso tempo abbiamo spesso espresso preoccupazione per un fenomeno che negli ultimi anni si è intensificato: quello di società italiane che, dopo essere cresciute grazie al mercato, vengono ritirate dai listini per confluire in gruppi esteri o in fondi finanziari, con il rischio che competenze, centri decisionali e valore industriale escano progressivamente dal Paese".

L'investitore fa notare che "la società esce, infatti, dalla Borsa come realtà autonoma, ma prosegue e rafforza il proprio percorso di sviluppo all'interno di Fincantieri, uno dei principali gruppi industriali italiani, anch'esso quotato. Il mercato dei capitali non viene quindi abbandonato, ma continua a rappresentare il luogo nel quale gli investitori potranno partecipare alla crescita di un perimetro industriale ancora più ampio. È una differenza sostanziale. Non assistiamo alla scomparsa di una società quotata, ma alla costruzione di un campione nazionale più forte".

Il caso NextGeo "conferma soprattutto un principio nel quale continuiamo a credere - sottolinea il presidente di Electa Ventures - L'obiettivo non deve essere evitare ogni operazione straordinaria, ma fare in modo che il valore costruito dalle imprese italiane continui a rafforzare il nostro sistema industriale. Quando i listini sono un efficace raccordo tra capitale che accompagna la crescita di una società, fino a farla diventare parte di sviluppo integrato di un campione nazionale quotato, il mercato dei capitali svolge pienamente la propria funzione: fare emergere imprese di talento, finanziarne la crescita, abituarle al confronto trasparente, premiare imprenditori e investitori e contribuire alla costruzione di un'industria italiana più forte, più competitiva e più strategica".
Condividi
```