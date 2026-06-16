Ericsson, Per Narvinger nominato presidente e ceo dopo dimissioni Ekholm

(Teleborsa) - Ericsson annuncia che Per Narvinger assumerà la carica di presidente e amministratore delegato della società.



Il tutto, a seguito delle dimissioni di Börje Ekholm che, dopo oltre nove anni come presidente e amministratore delegato di Ericsson e 20 anni come consigliere, si ritirerà dall'azienda, lasciando la carica il 30 settembre 2026 e assumendo successivamente il ruolo di consulente esecutivo del nuovo amministratore delegato fino al 15 giugno 2027. Si dimetterà anche dal consiglio di amministrazione a partire dal 1° ottobre 2026.



Per Narvinger - si legge in una nota - è entrato in Ericsson nel 1997 e vanta una vasta esperienza in diversi settori delle telecomunicazioni e dell'ICT. Ha ricoperto vari ruoli dirigenziali di alto livello, interagendo con clienti chiave a livello globale. Ha inoltre svolto incarichi di lunga durata in Australia e Spagna. Più recentemente, dal 15 marzo 2025, Narvinger è a capo della Business Area Networks, dopo aver diretto la Business Area Cloud Software and Services dal 2022.

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