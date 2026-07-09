Parigi: risultato positivo per Societe Generale

(Teleborsa) - Balza in avanti la big bank francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,90%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Societe Generale rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico dell' Istituto di credito francese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 72,88 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,63. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 72,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```