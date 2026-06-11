USA, prezzi produzione di maggio oltre le attese a +1,1% m/m e +6,5% a/a, core sotto le stime

(Teleborsa) - Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), a maggio, i prezzi alla produzione sono aumentati dell'1,1% su base mensile, in linea ad aprile (rivisto da +1,4%). Le attese degli analisti erano per una crescita dello 0,7%.



Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 6,5%, a fronte del +6,4% del consensus e del +5,7% del mese precedente (rivisto da +6%).



I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,4% su mese (+0,7% il mese precedente, rivisto da +1%; +0,5% atteso), mentre su anno hanno registrato un +4,9% come ad aprile, rivisto da +5,2 (+5,4% atteso).



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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