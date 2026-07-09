Piazza Affari: positiva la giornata per LU-VE Group

(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , con un rialzo del 2,43%.



La tendenza ad una settimana di LU-VE Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per LU-VE Group , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 62,63 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 63,63 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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