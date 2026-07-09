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Wall Street si riprende e apre in rialzo guidata ancora dal listino tecnologico

Commento, Finanza
Wall Street si riprende e apre in rialzo guidata ancora dal listino tecnologico
(Teleborsa) - Wall Street avvia la seduta in rialzo, dopo le vendite della seduta precedente a cui si era sottratto il listino tecnologico. Al centro resta la questione mediorientale con gli investitori che valutano le crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, in contrapposizione al continuo rimbalzo dei titoli dei semiconduttori.

I verbali della riunione del 16-17 giugno della Fed, la prima presieduta da Kevin Warsh, hanno confermato che il comitato si è espresso all'unanimità a favore del mantenimento dei tassi d'interesse invariati, pur concentrandosi chiaramente sui rischi di inflazione.

Riparte la stagione delle trimestrali con i conti in chiaro-scuro di PepsiCo. Attesi per domani i conti di Delta Airlines. Tra le notizie sull'equity, Nvidia investe in Firmus Technologies, startup australiana attiva nel settore delle infrastrutture cloud, in vista dello sbarco alla Borsa di Sydney entro fine anno. Rimanendo in ambito tech, Micron Technology ha annunciato di aver accelerato i suoi investimenti previsti negli Stati Uniti per la realizzazione di stabilimenti e tecnologie, portando la spesa stimata a oltre 250 miliardi di dollari entro il 2035, spinta dalla crescente domanda di memorie nell'era dell'intelligenza artificiale.

Dall'agenda macro è emerso che nella settimana al 4 luglio, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono risultate pari a 215 mila unità, in calo di 2.000 unità rispetto ai 217 mila della settimana precedente (rivisti da 215 mila) e inferiore ai 218 mila stimati dagli analisti.

Sulle prime rilevazioni, poco mosso il Dow Jones, (+0,09%) mentre piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 7.517 punti (+0,45%). In evidenza la prestazione del Nasdaq 100 (+1,49%); poco distante dalla parità l'S&P 100 (+0,17%).
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