Wall Street si riprende e apre in rialzo guidata ancora dal listino tecnologico

(Teleborsa) - Wall Street avvia la seduta in rialzo
, dopo le vendite della seduta precedente a cui si era sottratto il listino tecnologico. Al centro resta la questione mediorientale con gli investitori che valutano le crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, in contrapposizione al continuo rimbalzo dei titoli dei semiconduttori.
I verbali della riunione del 16-17 giugno della Fed
, la prima presieduta da Kevin Warsh, hanno confermato che il comitato si è espresso all'unanimità a favore del mantenimento dei tassi d'interesse invariati, pur concentrandosi chiaramente sui rischi di inflazione.
Riparte la stagione delle trimestrali
con i conti in chiaro-scuro
di PepsiCo
. Attesi per domani i conti di Delta Airlines
. Tra le notizie sull'equity, Nvidia
investe in Firmus Technologies
, startup australiana attiva nel settore delle infrastrutture cloud, in vista dello sbarco alla Borsa di Sydney entro fine anno. Rimanendo in ambito tech, Micron Technology
ha annunciato di aver accelerato i suoi investimenti previsti negli Stati Uniti per la realizzazione di stabilimenti e tecnologie, portando la spesa stimata a oltre 250 miliardi di dollari entro il 2035
, spinta dalla crescente domanda di memorie nell'era dell'intelligenza artificiale.
Dall'agenda macro
è emerso che nella settimana al 4 luglio, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
sono risultate pari a 215 mila unità, in calo di 2.000 unità rispetto ai 217 mila della settimana precedente (rivisti da 215 mila) e inferiore ai 218 mila stimati dagli analisti.
Sulle prime rilevazioni
, poco mosso il Dow Jones
, (+0,09%) mentre piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 7.517 punti (+0,45%). In evidenza la prestazione del Nasdaq 100
(+1,49%); poco distante dalla parità l'S&P 100
(+0,17%).