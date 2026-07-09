UniCredit sostiene Vulcaflex: 35 milioni per l’espansione internazionale negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Vulcaflex, azienda italiana specializzata nella produzione di pelli sintetiche e materiali avanzati per il settore automotive, annuncia il perfezionamento di un finanziamento da 35 milioni di euro finalizzato a sostenere il proprio piano di crescita internazionale.



L’operazione è stata realizzata da un pool di Istituzioni finanziarie guidato da UniCredit, in qualità di Global Coordinator, Banca Agente, Mandated Lead Arranger (MLA) e Bookrunner, con BPER Corporate & Investment Banking e Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di MLA e Bookrunner.



SIMEST, la società del Gruppo CDP votata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, è inoltre intervenuta a supporto di Vulcaflex con un contributo complessivo di 5 milioni di euro, equamente distribuiti tra risorse proprie e quelle del Fondo 394/Sezione Investimenti Partecipativi, gestito in convenzione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.



Nel complesso, il sostegno finanziario così strutturato è finalizzato a sostenere le iniziative di sviluppo di Vulcaflex all’estero, con un focus strategico sull’ingresso nel mercato nordamericano.



Il piano prevede l’apertura del primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti, ad Auburn, in Alabama, presso l’area Auburn Technology Park West, attualmente in fase di preparazione per la costruzione.



Fondata nel 1965 a Cotignola (Ravenna), Vulcaflex è oggi un punto di riferimento nella progettazione e realizzazione di materiali innovativi per gli interni delle automobili. L’investimento negli Stati Uniti rappresenta un passaggio strategico per rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato nordamericano, attraverso l’avvio di una produzione locale destinata a Stati Uniti, Canada e Messico. Ciò permetterà di servire più da vicino i clienti del settore auto, mentre il design, la ricerca e il know-how dell'azienda rimarranno saldamente in Italia.



Vulcaflex è stata assistita da Pirola Corporate Finance, in qualità di advisor finanziario, in tutte le attività relative alla presentazione del progetto di investimento, alla selezione dei finanziatori e alla strutturazione, negoziazione e finalizzazione dell’intero pacchetto finanziario, sia con il pool bancario che con SIMEST. Lo studio legale DLA Piper ha prestato consulenza legale in favore del pool dei finanziatori.



Massimiliano Bozzi, Presidente di Vulcaflex, ha dichiarato: "Questo finanziamento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del nostro Gruppo. L'investimento negli Stati Uniti è il risultato di una visione strategica di lungo periodo che mira ad avvicinare Vulcaflex ai principali mercati internazionali e ai più importanti costruttori automobilistici. La realizzazione del nuovo stabilimento in Alabama ci consentirà di rafforzare la nostra presenza in Nord America mantenendo al tempo stesso in Italia il cuore della nostra attività: ricerca, sviluppo, innovazione e competenze".



Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord di UniCredit, ha dichiarato: "Questa operazione testimonia concretamente l'impegno di UniCredit nel supportare le imprese nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione. Vulcaflex, eccellenza italiana attiva nella produzione di pelli sintetiche e materiali avanzati per il settore automotive, ha saputo sviluppare nel tempo competenze distintive e una forte propensione all'innovazione. Attraverso questo finanziamento sosteniamo un importante progetto industriale che contribuirà a rafforzare la presenza del Gruppo sul mercato nordamericano e a cogliere nuove opportunità di sviluppo e crescita del business".

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