Abusivismo finanziario, Consob oscura 6 siti: totale sale a 1.763

(Teleborsa) - La Consob ha disposto l'oscuramento di 6 siti web mediante i quali venivano svolti abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: Mir-Partner" (sito https://mir-partner.cm e relative pagine https://client.mir-partner.cm e https://webtrader.mir-partner.cm); "Capital Trading Group" (sito https://capitaltradect.co e relativa pagina https://app.capital-trading-group.com); "Gravmor" (sito https://gravmor-company.com e relative pagine https://inv.gravmor.com e https://inv.personalcabinet.cc); White Mint Financial Company s.r.o. (sito https://algosone.ai e relativa pagina https://app.algosone.ai); AxiTrader LLC (sito www.axi.com e relative pagine https://auth.app.axitp.com, https://clientportal.axi.com, https://help.axi.com); "Trilessyum" (sito https://trilessyum.net e pagina https://webtrader.imprios-pendorim.com).



Sale, così, a 1.763 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 217 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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