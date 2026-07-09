Alia Mentis, esercitata integralmente l'opzione greenshoe
(Teleborsa) - Alia Mentis, società deep-tech quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei materiali innovativi, ha comunicato che Intesa Sanpaolo, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla società in fase di collocamento per complessive 979.021 azioni ordinarie. A seguito dell'esercizio dell'opzione greenshoe, sono state pertanto collocate complessivamente 10.769.230 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di 3,25 euro per azione ordinaria, per un ammontare complessivo della raccolta pari a 34.999.997,50 euro.
Per effetto dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il capitale di Alia Mentis ammonta a 1.538.461,50 euro ed è rappresentato da 30.769.230 azioni ordinarie. Paronetto-Daniel ha 20.000.000 azioni ordinarie, pari al 65,0% del capitale sociale, gli azionisti aderenti al patto parasociale 1.538.461 azioni ordinarie, pari al 5% del capitale sociale; il mercato 9.230.769 azioni ordinarie, pari al 30% del capitale (il dato include anche la partecipazione di Axon Partners Group, pari a 2.461.538 azioni, pari all'8% del capitale).
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