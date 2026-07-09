Alia Mentis, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

(Teleborsa) - Alia Mentis , società deep-tech quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei materiali innovativi, ha comunicato che Intesa Sanpaolo , in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla società in fase di collocamento per complessive 979.021 azioni ordinarie. A seguito dell'esercizio dell'opzione greenshoe, sono state pertanto collocate complessivamente 10.769.230 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di 3,25 euro per azione ordinaria, per un ammontare complessivo della raccolta pari a 34.999.997,50 euro.



Per effetto dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il capitale di Alia Mentis ammonta a 1.538.461,50 euro ed è rappresentato da 30.769.230 azioni ordinarie. Paronetto-Daniel ha 20.000.000 azioni ordinarie, pari al 65,0% del capitale sociale, gli azionisti aderenti al patto parasociale 1.538.461 azioni ordinarie, pari al 5% del capitale sociale; il mercato 9.230.769 azioni ordinarie, pari al 30% del capitale (il dato include anche la partecipazione di Axon Partners Group, pari a 2.461.538 azioni, pari all'8% del capitale).

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