Abusivismo finanziario, Consob oscura 7 siti: totale sale a 1.736

(Teleborsa) - La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato l'oscuramento di 7 siti internet che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Orvelin-invest.org" (sito internet https://orvelin-invest.org);

"Credessa" (sito https://credessa-it.net); "Kcapital" (sito https://kcapital.net e relativa pagina https://my.kcapital.net); "Web-tradereurope.com" (sito https://webtrader.web-tradereurope.com); "Zelvaris Group Ltd" (sito https://zelvarisgroup.ltd e relativa pagina https://inv.zelvarisgroup.ltd); "capital-liquidity.com" (sito https://capital-liquidity.com); "Wealth Trade Capital" (sito https://wealth-trade.capital e relativa pagina https://trade.wealth-trade.capital).



Sale, così, a 1.736 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 204 riguardano fenomeni legati a cripto-attività. L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi

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