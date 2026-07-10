Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Giornata da dimenticare per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,98% sui valori precedenti.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 71,76. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 78,78. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 85,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)