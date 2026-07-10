Milano 10:30
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Dow Jones 9-lug
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Londra 10:30
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato -0,12%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,9241, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,9198. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9284.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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